Rutura em conduta deixa quatro mil pessoas de Viana do Castelo e Ponte de Lima sem água

Cerca de quatro mil pessoas de algumas freguesias dos concelhos de Viana do Castelo estão sem abastecimento de água desde as 5 horas, devido a uma rutura na conduta principal do subsistema de São Jorge, informou, esta quarta-feira, a Águas do Norte.

Em comunicado enviado às redações, a Águas do Norte, que no distrito de Viana do Castelo garante o fornecimento, em alta, à Águas do Alto, e fornece os concelhos de Ponte da Barca, Monção e Melgaço, prevê que "o serviço seja reposto até ao final da tarde do dia de hoje".

Contactada pela agência Lusa, a Águas do Alto Minho, empresa que gere as redes de abastecimento de água em baixa e de saneamento básico de sete dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, adiantou que "cerca de quatro mil clientes estão afetados pela avaria".

"De acordo com informações da Águas do Norte, a avaria ocorreu durante a tarde de ontem [terça-feira], tendo sido localizada pelas 22 horas", adianta a empresa.

Já a Águas do Norte, adiantou que o "problema técnico ocorreu na conduta principal do subsistema de S. Jorge, integrado no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte de Portugal, que afetou o abastecimento de água em algumas freguesias dos concelhos de Ponte de Lima e Viana do Castelo, podendo vir a verificar-se nos concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, estando o serviço de fornecimento de água, neste momento, interrompido", refere a nota.

A Águas do Norte "agradece a compreensão de todos e apresenta desde já desculpas por eventuais transtornos que esta situação possa trazer".

A Águas do Alto Minho, cuja atividade operacional teve início a 1 de janeiro de 2020, cobre "uma área de 1.585 quilómetros quadrados e está dimensionada para fornecer mais de nove milhões de metros cúbicos de água potável, por ano, a cerca de 100 mil clientes e para recolher e tratar mais de seis milhões de metros cúbicos de água residual, por ano, a cerca de 70 mil clientes".

A empresa de gestão das redes de abastecimento de água em baixa e de saneamento básico é detida em 51% pela Águas de Portugal (AdP) e em 49% pelos municípios de Arcos de Valdevez (PSD), Caminha (PS), Paredes de Coura (PS), Ponte de Lima (CDS-PP), Valença (PS), Viana do Castelo (PS) e Vila Nova de Cerveira (PS), que compõem a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.

Três concelhos do distrito - Ponte da Barca (PSD), Monção (PSD) e Melgaço (PS) - decidiram não aderir à parceria.