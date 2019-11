"Santinho da Ribeira" de Viana é hoje canonizado

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:50 Facebook

A Paróquia de Monserrate, onde estão depositados restos mortais de Bartolomeu dos Mártires, venera o frei há várias gerações. O oratório com a sua imagem anda de casa em casa.

"Ó Ana, o frei ainda não veio?". Celeste Gavinho, de 75 anos, chama pela vizinha na Ribeira de Viana do Castelo. Quer saber se o oratório com a figura de Bartomoleu dos Mártires demora a chegar. A "capelinha" onde são depositadas esmolas para o "Santinho da Ribeira", como o povo dali lhe chama, e que hoje vai ser canonizado em Braga, foi ideia de Ana Maria Castro, que mora na porta ao lado. E desde há cerca de dois anos roda todas as casas da paróquia uma vez por mês.

Fica 24 horas e segue o seu destino. Por vezes, há quem o retenha mais tempo. Celeste está sempre à espreita. "Quando dou conta que passa dos dias habituais, vou perguntar. Gosto de andar certinha. Veem aquela capelinha, com o santinho pequenino e o peteiro (mealheiro), gosto tanto. Quando o recebo na porta falo com ele: "Anda cá meu querido", conta. "Quando vai embora, digo-lhe que de hoje a um mês me encontre outra vez. É que a gente nunca sabe. Hoje estamos aqui e logo já estamos de barriga para o ar".