Santoinho comemora meio século com festa aberta à população

Uma festa com entrada livre para a população assinala na quarta-feira, dia 3 de agosto, meio século de existência dos arraiais minhotos do Santoinho, em Viana do Castelo. A comemoração decorre ao ar livre, na zona exterior da quinta, e junta os artistas populares mais destacados da região do Alto Minho, como: Quim Barreiros, Augusto Canário, Sons do Minho e Zezé Fernandes.

No decorrer da festa está programada projeção em ecrã gigante de imagens dos arraiais desde a fundação em 1972, marchas populares e também fogo de artificio. As portas abrem às 21 horas, com atuações do quatro ranchos residentes do Santoinho: Areosa, Viana do Castelo, Carreço (este desde a fundação em 1972) e Vila Franca.

"É uma festa com portas abertas para a população", afirma o empresário Valdemar Cunha, referindo que os festejos vão desenrolar-se num grande anfiteatro criado no exterior para acolher a cerimónia "dentro do conceito e com a alegria de um arraial, mas sem comes e bebes". "Estamos preparados para receber uma multidão. Vamos procurar marcar esta data, porque foram 50 anos de autenticidade. O Santoinho sempre foi a amostra, o cartaz do Minho, das suas tradições e das suas gentes. Este é o momento também de marcar a continuidade deste património", afirmou, acrescentando: "Durante 50 anos, o Santoinho fez muita gente feliz.

O covid obrigou-nos a suspender mas agora já temos [um anúncio] à entrada a dizer "A alegria voltou"".

Às comemorações dos 50 anos, segue-se o retomar dos arraiais minhotos, que estiveram suspensos devido à pandemia, no próximo sábado, 6 de agosto, como manda a tradição. Com comes e bebes, as tradicionais sardinhas, febras, broa, vinho champarrião, e música popular e folclore.

Para já, estão programados arraiais todos os sábados (e também duas quintas-feiras e uma terça) de agosto e de setembro.