Santoinho em silêncio ao fim de 48 anos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Espaço não tem festa, mas abriu ao público os museus do Traje e dos Transportes.

Nasceu no início dos anos 70 como uma festa de verão à moda do Minho para estrangeiros, que tinha o nome de "By night". Era então o empresário António Cunha, um operador turístico arrojado num Portugal ainda acanhado para o turismo fora da época alta. Na altura, as excursões de estrangeiros que ficavam instalados nos hotéis de Ofir, Póvoa de Varzim e outras localidades turísticas do litoral minhoto incluíam animação noturna. Numa eira em Carreço, Viana do Castelo, dançava-se, comia-se e bebia-se à roda das tradições minhotas. Não faltavam o folclore e a música popular, e debaixo de vinhas, eram servidos petiscos, sardinhas, fêveras, caldo-verde, broa e vinho.

Os americanos