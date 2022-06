"Santuário" ambiental em Viana do Castelo celebra 15 anos de existência

O Centro de Monitorização Interpretação Ambiental (CMIA) de Viana do Castelo, criado no âmbito do programa Polis, através da recuperação do "único moinho de marés da zona Norte", comemora, esta terça-feira, 15 anos de existência.

O espaço a que está associado um Parque Ecológico Urbano (PEU), já recebeu, desde a sua criação em junho de 2007, um total de 131 400 visitantes nas diversas atividades promovidas para a comunidade educativa e público em geral.

Além daquele parque verde, onde habitam diversas espécies com importância ambiental e que o autarca local, Luís Nobre, descreveu esta terça-feira como um "santuário" ambiental, o CMIA desenvolve atividade em várias frentes. Hoje, durante a cerimónia comemorativa do aniversário, foi destacada a sua intervenção junto das escolas. O primeiro e mais antigo projeto educativo (2008) e que entretanto ganhou o nome de "Da terra para a terra" (2011) foi o que levou a compostagem aos estabelecimentos de ensino. Desenvolve o ciclo completo da compostagem em estabelecimentos escolares, desde a decomposição de resíduos até à utilização em hortas criadas pelos alunos. E promove ainda a recolha de resíduos orgânicos e auditorias nas cantinas escolares.

"Há aqui um trabalho de sensibilização formativa, com uma atenção especial à comunidade escolar e é aí que devemos atuar, porque sensibilizar esse universo de população é determinante. Estão numa fase em que absorvem tudo e todas as experiências", destacou o autarca de Viana do Castelo, Luís Nobre, referindo que o futuro passa agora pela "consolidação" do projeto. "Vai continuar a ser valorizado e não tenho dúvidas que vai crescer e a ser reconhecido como espaço de atração, de representação e síntese do que é o nosso território em termos de sustentabilidade ambiental", acrescentou.

Associado ao CMIA, foi criado o PEU que abriu ao público em geral apenas há cerca de um ano. Antes recebia visitas de escolas e grupos sob reserva. Desde 2021, a procura disparou. "Os números são absolutamente significativos, mas há aqui uma perspetiva muito grande associada a essa primeira visitação, mais livre em que sozinhos ou em conjunto podemos caminhar e escolher a forma como queremos interagir e visitar, e não de uma forma tão orientada e científica como foram os primeiros anos", referiu Luís Nobre.

O CMIA resulta da recuperação das Azenhas de D. Prior, no âmbito do programa Polis. Até hoje a sua equipa, desenvolveu quatro projetos educativos envolvendo 22606 alunos de 367 turmas e atividades para grupos para 39 151 alunos e 19628 outros participantes. Acolheu 25 exposições itinerantes, além de ações de voluntariado, sessões de esclarecimento, workshops, projetos de monitorização ambiental e uma aplicação de ciência cidadão que resultou na identificação de 583 espécies, através de mais de 2190 observações submetidas

O PEU trata-se de um espaço natural, com cerca de 20 hectares, que também resulta da intervenção daquele programa e fica localizado a nascente do Centro Histórico e a poente da ponte Eiffel. Foi galardoado com o Prémio Nacional de Arquitetura Paisagista, pode ser considerado como o "primeiro Parque de halófitas em Portugal".