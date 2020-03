Sapadores de Viana do Castelo cumprem 240 anos sem comemorações

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:40 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo cumprem, no próximo domingo, 240 anos de existência. Este ano, o aniversário vai acontecer sem as habituais comemorações, devido à pandemia de Covid-19.

Segundo a Câmara de Viana do Castelo, vão realizar-se "apenas dois atos simbólicos": a deposição de uma coroa de flores no Cemitério Municipal, em homenagem aos bombeiros falecidos, e a apresentação de cumprimentos aos sapadores em serviço.

Numa mensagem à corporação, o autarca de Viana do Castelo refere que "estes são dias de incerteza, onde o serviço e a missão dos bombeiros estão novamente à prova, já que a História dos Bombeiros está perante um dos seus maiores desafios". E adianta que "se assinalam 240 anos de um dos corpos de bombeiros mais antigos do país, que já passou por muitas provas e por muitas exigências ao longo da sua existência".

A corporação foi fundada a 22 de março de 1780, com a designação original de Companhia da Bomba. É a terceira mais antiga de Portugal, logo a seguir às dos Sapadores de Lisboa e Porto. E conta com uma estrutura profissional constituída por mais de 50 operacionais.