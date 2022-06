Scooters "da felicidade" vão rodar em Viana

Seis scooters elétricas para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, vão ser entregues esta quinta-feira a duas instituições de Viana do Castelo, a fim de poderem ser usadas pela comunidade. Os veículos vão ficar disponíveis nos Bombeiros Voluntários e na Associação de Reformados e Pensionistas da cidade.

As seis scooters foram adquiridos com donativos angariados através de um concerto solidário, promovido pela empresa Bmviv. A iniciativa tem o lema 'mobilidade dá felicidade'.

"Três scooters vão ficar nos Bombeiros Voluntários e três na associação de reformados, não para uso exclusivo deles, mas para serem requisitadas", explicou ao Jornal de Notícias o empresário Licínio Lima, referindo: "Imagine uma pessoa em casa com dificuldades de locomoção. Está bom tempo, quer dar a sua volta pela cidade, liga e requisita".

"Ou então, como tenho visto muitas vezes em restaurantes, filhos com dificuldades de levar os pais, com problemas de mobilidade. É muito desconfortável. Podem, nesses casos, utilizar as scooters para os levar e depois dar um passeio pela cidade", adiantou, descrevendo que as scooters elétricas "são carregadas eletricamente, têm uma autonomia de 25 quilómetros, o que já é muito simpático".

Segundo Licínio Lima, uma parte da frota foi comprada com a receita de um espetáculo solidário realizado em novembro do ano passado e que contou com a presença de 1200 pessoas. "A bilheteira ajudou a pagar quatro scooters e meia. A empresa pagou mais meia e depois eu próprio ofereci a sexta scooter para a termos aí na cidade", contou.

O concerto solidário contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e ficou a cargo do Grupo Musical Banda de Cá.