Serenata na rua mas sem público na abertura de Semana Académica de Viana

A tradicional serenata de abertura da Semana Académica de Viana do Castelo vai realizar-se este domingo à noite na rua, mas sem público e com a presença da PSP.

Na sua página de Facebook, a Hinoportuna, tuna do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), que irá atuar a partir das 21 horas na via pública, escreve: "Apelamos as todos os estudantes que fiquem em casa. A serenata será transmitida online para segurança de todos". "Não será permitido público antes, durante e após a atuação. No local de onde será transmitida a serenata estará a Polícia de Segurança Pública", avisa ainda.

Fonte da Hinoportuna disse que o momento, que habitualmente marca "a despedida dos novos finalistas e onde os caloiros trajam pela primeira vez e traçam as capas", será transmitido em direto na página da Federação Académica. E referiu que "todas as medidas de higienização e de segurança serão tomadas para garantir as realização da serenata".

Além da transmissão online da atuação da tuna, será partilhado um desafio aos estudantes nas redes sociais da Federação Académica do IPVC, para assinalar a semana académica, que não se pode realizar nos moldes habituais devido à pandemia de covid-19. A ideia é que cada um partilhe memórias de edições anteriores, com vídeos e fotografias.