Serra de Santa Luzia: 12 anos com vigilância do Exército e livre de grandes incêndios

A serra de Santa Luzia, em Viana do Castelo, tem escapado a grandes incêndios, desde que a Escola dos Serviços do Exército passou a fazer vigilância nas épocas de maior risco há 12 anos.

A intervenção de militares (sete equipas), que esta quarta-feira foi renovada através de protocolo com a Câmara Municipal, foi iniciada após o último grande incêndio em 2010. Na altura, o fogo pintou a serra de negro, dizimou uma extensa área de floresta e submergiu a cidade em fumo. Em 2005, tinha ocorrido um outro incêndio grave. Surgiu então um dos primeiros 11 protocolos para vigilância e prevenção de incêndios florestais, que o Exército tem em em várias zonas do país.

"Tem sido um elemento dissuasor, não só de eventuais tentativas de ignição, mas essencialmente tem permitido agir rapidamente em situações de eventos e na sua fase inicial", declarou hoje o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, referindo que "desde que existe este protocolo que é celebrado anualmente, reduziu o número de ocorrências e principalmente a sua dimensão".

Na cerimónia de renovação do protocolo, esta quarta-feira, para vigilância da serra ente 1 de julho e 30 de setembro, o Diretor de Formação do Exército, Major-General Maia Pereira, também destacou a "missão de serviço público" levada a cabo em Santa Luzia desde o último grande incêndio no verão (agosto) há 12 anos. "Esta é uma das missões do Exército, servir a população, o povo português, com tudo o que temos", declarou.

As sete equipas permanentes desenvolvem operações em várias frentes numa área delimitada pelos rios Âncora e Lima, entre Viana do Castelo e Vila Praia de Âncora, e ainda pela Cancela e Ribeira de Portuzelo e Estradas Nacionais 201 e 13. Têm vários pontos estratégicos de vigilância, situados a cota elevada.

O autarca Luís Nobre, sublinhou a vontade do município de dar continuidade futura ao protocolo anual. "Fez a diferença. Há, de facto, um momento antes, com tudo o que aconteceu e a forma como aconteceu, e depois da existência deste protocolo. O objetivo está a ser cumprido", concluiu.