Sinos de igrejas de Viana vão tocar por D. Anacleto Oliveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Os sinos das igrejas de Viana do Castelo vão tocar às 15 horas deste sábado por D. Anacleto Oliveira, o bispo daquela Diocese que ontem perdeu a vida num acidente de viação ao regressar de férias do Algarve.

"Por deliberação do Administrador Diocesano de Viana do Castelo, Monsenhor Sebastião Ferreira, em conjunto com o colégio de consultores, hoje, pelas 15 horas, os sinos das igrejas sinalizarão, em conjunto, o falecimento de D. Anacleto Oliveira", informou a Diocese esta manhã, acrescentando que, "do mesmo modo, nas celebrações eucarísticas recomenda-se que se reze pelo seu descanso eterno por ocasião da comemoração dos defuntos, e se substitua a invocação 'pelo nosso Bispo, Anacleto', pela prece pelo 'nosso Administrador Diocesano, Sebastião'".