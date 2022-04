Sistelo inaugurou mais meio quilómetro de passadiços

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:17 Facebook

Foi inaugurado esta terça-feira mais um troço de ecovia em Sistelo, Arcos de Valdevez. A aldeia turística, conhecida pelos seus socalcos agrícolas, conta a partir de agora com meio quilómetro de novos passadiços em madeira, num percurso designado "Veigas de Sistelo". Segundo o autarca Sérgio Rodrigues, a junta de freguesia tem planos "de prolongar aquela ecovia com mais 250 a 300 metros de passadiços, no próximo ano possivelmente". "Será criar um corredor à volta da aldeia, até para desafogar de pessoas o centro cívico, de as dispersar com um pequeno percurso entre as pontes e ao longo do rio", adiantou.

A instalação do novo troço hoje inaugurado, que liga as pontes da Veiga e "de ferro", foi financiado através de uma candidatura ao PDR 2020, no âmbito do programa "Renovação das Aldeias". "Foi um investimento a rondar os 70 mil euros e agora vamos completar a candidatura, investindo mais 200 mil na beneficiação da eira dos espigueiros no lugar de Padrão, e a reconstrução do edifício da antiga escola primária para divulgação da Paisagem Cultural de Sistelo, e prevê a beneficiação de três miradouros: Estrica, Portela de Alvite e de Souto", informou o presidente da junta, considerando que estes projetos "complementam a estratégia turística em termos de criar condições para melhor promoção, divulgação e interpretação da paisagem de Sistelo".