Situação de alerta antecipa fogo-de-artifício das festas d'Agonia

A tradicional sessão de fogo-de-artifício de encerramento das festas d'Agonia, em Viana do Castelo, conhecida por Serenata, vai ser antecipada para este sábado à noite por causa do alerta de risco de incêndio decretado pelo Governo.

Segundo comunicado divulgado pela Comissão de Festas, o espetáculo de pirotecnia vai ser realizado, a partir das 23:30, em conjunto com o chamado "Fogo da Santa", trinta minutos antes de entrar em vigor a proibição. E não incluirá a emblemática "cachoeira" na ponte Eiffel.

Recorde-se que a Serenata, é um momento de apoteose no final da romaria, com milhares de pessoas a assistir, desenrolando-se a partir do rio Lima e na travessia que liga a cidade a Darque. A parte da ponte, é a mais característica porque consiste numa cachoeira de luz.

"É importar salvaguardar que vamos juntar o lançamento dos dois fogos de artifício num único evento, para os podermos manter no programa dada esta conjuntura que nos ultrapassa. Mas em termos logísticos não vai ser possível ter a cachoeira de fogo a partir da Ponte Eiffel, com muita pena nossa, embora haja o habitual lançamento do fogo da Serenata no rio", explica António Cruz da Comissão de Festas.

De acordo com o comunicado, a alteração, imposta ao abrigo da declaração da situação de alerta pelo Governo, que vai vigorar entre as 00:00 de 21 de agosto (domingo) e as 23:59 de 23 de agosto (terça-feira) de 2022, foi "a solução encontrada pela Comissão de Festas para manter no programa da romaria d"Agonia um dos seus números mais emblemáticos, embora numa versão mais limitada".

"É uma situação que ultrapassa a nossa vontade e capacidade de decisão, mas entendemos e estamos solidários com as medidas que são necessárias tomar. Ao antecipar para esta noite uma parte do fogo da Serenata, e apesar dos constrangimentos que naturalmente serão causados a quem nos planeava visitar apenas no domingo, bem como a toda a logística que isto envolve, o resultado será, no entanto, uma única e grande sessão de fogo de artifício", declarou António Cruz.

O programa da Romaria previa o lançamento, a partir da meia-noite de hoje, do chamado Fogo da Santa ou do Meio, dedicado à padroeira da Romaria d"Agonia (20 de agosto), a partir da zona do Campo do Castelo, enquanto à meia-noite de domingo a festa terminaria com a tradicional Serenata de fogo de artificio, na Ponte Eiffel e no Rio Lima.

Com esta alteração, imposta pela declaração da situação de alerta, a partir das 23:30 vai ser possível assistir a um reforço do fogo de artifício juntando ambos os eventos, embora, como salvaguarda a Comissão de Festas, sem a possibilidade de lançamento da cachoeira de fogo de artifício a partir da ponte. Será possível assistir à sessão na zona marginal da cidade.