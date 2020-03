Três novos casos em Arcos de Valdevez contactaram com médica espanhola

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma médica de Aveiro e os pais, que passaram férias em Arcos de Valdevez acusaram este sábado positivo o teste de coronavirus, elevando para quatro o número de casos detetados no distrito de Viana do Castelo.

Segundo o Delegado de Saúde do Alto Minho, Luís Delgado, os três novos casos foram encaminhados para o Hospital de Santo António no Porto. Ao que o JN apurou, os infetados possuem segunda residência em Arcos de Valdevez, onde nos últimos dias contactaram com uma médica espanhola que contraiu o vírus. Após ter sido diagnosticada, a clínica informou os portugueses, que trataram de fazer a análise.

Durante este sábado surgiram ainda mais quatro suspeitos, que aguardam nesta altura o resultado de análises. Uma mulher que se suspeitava estar infetada, deu negativo na análise, também segundo Luís Delgado.

Durante a manhã confirmou-se um primeiro caso na região do Alto Minho: um emigrante em França de 64 anos, que chegou por estes dias a Merufe, Monção. O doente foi atendido em Viana do Castelo e internado no Hospital de São João do Porto, após confirmar-se que se encontrava infetado.