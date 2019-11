Submarino com três toneladas de cocaína passou por Portugal e encalha em Vigo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:43 Facebook

Um submarino com mais de três toneladas de cocaína a bordo, supostamente procedente de Portugal, encalhou no fundo do mar ao largo de Vigo.

Segundo o jornal a Voz da Galiza, forças de segurança cercaram a zona e mergulhadores estão neste momento a avaliar a situação a bordo. Além de intercetado o submarino transoceânico, com cerca de vinte metros, terão sido detidos dois indivíduos e um terceiro estará a ser procurado pelas autoridades.

Dois homens de nacionalidade equatoriana foram detidos e um terceiro tripulante fugiu a nado.