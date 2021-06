Tatuadora dá rosto ao cartaz da festa d'Agonia que este ano terá momentos presenciais todos os dias.

Um cartaz da autoria do designer de Viana do Castelo Ricardo Ferreira foi, esta quinta-feira à tarde, apresentado para dar visibilidade à Romaria d'Agonia de 2021, que decorrerá de 19 a 22 de agosto, com momentos presenciais todos os dias.

A tatuadora e professora de dança Renata Guisantes de 35 anos, é a Mordoma e dá este ano rosto ao cartaz, que foi escolhido entre 46 propostas de 31 autores que se apresentaram ao concurso público internacional.

O programa da festa incluirá números tradicionais com público no Centro Cultural da cidade, como concertos, Festa do Traje, Festival de Folclore e também celebrações eucarísticas no santuário da Senhora d'Agonia. A restante programação, como a Procissão ao Mar e o Desfile da Mordomia, que costuma juntar nas ruas de Viana cerca de meio milhar de mulheres trajadas, decorrerá online.

Apesar da romaria decorrer entre os dias 19 e 22, haverá iniciativas alusivas a partir de 7 de agosto, com a inauguração de uma exposição de todos os cartazes que concorreram, nos Paços do Concelho, e da Feira de Artesanato, no Jardim Público. Dia 11 começam as festividades religiosas. "[O programa] é um pouco mais do que em 2020, mas não é o que gostaríamos", declarou Paulo Carrança da comissão organizadora da VianaFestas, referindo: "Estamos a contar com o processo de vacinação para sermos arrojados nas festas".

PUB

Renata Guisantes confessa que ser mordoma do cartaz "é um sonho que toda a menina vianense tem", além de "um orgulho profundo" por representar Viana do Castelo "ao peito, no olhar, no traje e no coração para todo o mundo".

Lamenta ainda que a Romaria continue este ano condicionada, em termos de público, pela pandemia. "Não ser tão presencial cria ainda mais saudade da nossa tão amada Romaria, no entanto, esse facto não me diminui o orgulho e a felicidade de ser a mordoma do cartaz deste ano", garante.