Taxa turística em Viana do Castelo ainda não avança este ano

O autarca de Viana do Castelo afirmou esta terça-feira que o processo de decisão de implementação da taxa turística, de 1 a 1,5 euros, naquele município, ainda está a decorrer e a sua entrada em vigor não deverá acontecer ainda este ano.

"Vai ser difícil porque temos de fechar agora o regulamento. Tem de ir a assembleia municipal, voltar à câmara e ser publicado, de maneira que este ano vai ser complicado", declarou questionado pelos jornalistas no final da reunião do executivo esta terça-feira, onde referiu que a taxa avançará quando houver "as condições formais e também as condições do sector o permitirem".

Em causa está uma taxa de dormida no valor de um euro na época baixa e de 1,5 euros na época alta. A proposta de levar o projeto a discussão pública foi aprovada em outubro de 2022, com os votos da maioria PS e da vereadora da CDU. PSD e CDS-PP votaram contra, considerando "inoportuna" e "prematura" a cobrança da taxa e manifestaram dúvidas quanto aos seus efeitos positivos face ao momento, ainda de retoma pós-pandemia.

De acordo com notícia do "Dinheiro Vivo", nos primeiros quatro meses deste ano, as câmaras municipais amealharam 21,4 milhões de euros com o imposto cobrado sobre as dormidas nos alojamentos turísticos, uma subida de 61% face ao mesmo período de 2022, e de 48% em relação ao mesmo período pré-pandemia.

Luís Nobre comentou que esses "números só vêm dar força à decisão que tomamos, que é prepararmo-nos para se entendermos, a qualquer momento, aplicá-la".

"Não é uma taxa contra ninguém, é para não serem os vianenses a suportar um custo que temos para disponibilizar a cidade maravilhosa que temos", afirmou.