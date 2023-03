Terceira corporação de bombeiros mais antiga do país comemorou 243.º aniversário

Os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, a terceira corporação mais antiga do país a seguir aos Sapadores de Lisboa e Porto, estão a comemorar, esta quarta-feira, o seu 243º aniversário.

Aquele corpo de bombeiros nasceu, inicialmente com a designação de "Companhia da Bomba", foi fundado em 22 de março de 1780. Hoje em dia é composto por 75 elementos no ativo.

Num momento de comemoração esta quarta-feira, o autarca de Viana do Castelo, Luís Nobre saudou "a longevidade da corporação", o serviço prestado à cidade e concelho, e a recente integração de 14 novos elementos. E indicou ainda que "está praticamente concluído" o novo Centro Municipal de Proteção Civil que corresponde "a um investimento de mais de 880 mil euros". Um equipamento que "visa dar melhor resposta aos desafios da atualidade no âmbito da Proteção Civil e que pretende garantir todas as condições para que a corporação [aniversariante] se possa focar no seu serviço e missão".

PUB

Os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, dispõem atualmente de veículos de combate a incêndios, veículos tanque, um veículo autoescada com trinta metros, um "super-veículo" tanque com capacidade para 16 mil litros, ambulâncias de socorro, viaturas de socorro e assistência estratégica, de comando, de apoio a mergulhadores, e bote de socorro e resgate.