Terceira edição do "Alto Minho Greenways" acontece em formato online

Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) anunciou, esta quarta-feira, que a terceira edição da iniciativa "Alto Minho Greenways" vai ser promovida em formato digital.

A associação, que integra os dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, adianta que, ao longo do mês de abril, a rede de percursos pedestres Greenways vai ser promovida através de "experiências e vivências diferenciadoras na natureza, orientadas para o bem-estar e o turismo inclusivo".

Leia mais em Alto Minho TV