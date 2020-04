Terceira morte em lar de Viana que foi transformado em "enfermaria de infetados"

Um idoso de 91 anos morreu na quinta-feira num lar em Darque, Viana do Castelo. Foi a terceira morte naquela valência do Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural da freguesia, onde continuam internados, com acompanhamento médico, 32 utentes que acusaram positivo para Covid-19.

Na instituição, choram-se as perdas e ao mesmo tempo respira-se de alívio pelo facto de todos os utentes da Unidade de Cuidados Continuados (UCC), que funciona no mesmo edifício, embora numa ala separada, terem testado negativo.

"O foco de infeção está confinado ao lar. Os testes aos 32 utentes da UCC deram negativo. Temos o lar transformado numa enfermaria de infetados", declarou o presidente da instituição, Padre Xavier Amado, referindo que os doentes com Covid-19 contam com acompanhamento médico. "Felizmente temos três médicos por causa da UCC. A nossa preocupação é agora que a equipa se consiga aguentar e ninguém fique também infetado", comentou o pároco de Darque. "Temos a esperança que dentro de uma semana já possamos tirar alguns idosos da ala de infetados".

O primeiro caso positivo no lar, que acolhia 43 idosos, foi confirmado a 30 de março numa idosa que acabou por falecer. Outro utente acabou por morrer na passada segunda-feira e na, madrugada de quinta-feira, aconteceu a terceira morte. O centro tem 94 funcionários, dos quais quatro deram positivo.

O Padre Xavier Amado destaca neste momento "a dificuldade na aquisição de material de proteção, devido à escassez e aos preços de mercado". "Um fato de proteção custa 15 e 20 euros. O que nos tem ajudado é que estamos a receber bastantes dádivas. "Temos tido mãos amigas. A sociedade civil está a reagir fortemente. Foi-se criando uma rede que possibilitou até que possamos produzir material de proteção com a ajuda de costureiras", descreve o pároco, adiantando que os profissionais da instituição adotaram "fatos feitos com sacos de lixo e que resultam muito bem".