Terceiro dia de buscas sem êxito para encontrar pescador de Viana

Foram suspensas ao cair da noite desta segunda-feira, sem êxito, as buscas para encontrar o pescador de 64 anos, desaparecido no sábado ao largo de Viana do Castelo.

Ao terceiro dia o dispositivo, com cerca de 70 elementos, alargou a área de pesquisa, no mar e em terra, mas não há sinal de Arisberto Dias, de 64 anos.

A embarcação de recreio, com seis metros, onde o desaparecido saiu para pescar sábado de manhã, foi encontrada no próprio dia, cerca das 17.10 horas -- uma hora depois da sua mulher ter dado o alerta para o seu desaparecimento.

Segundo fonte próxima da família, testemunhas dão conta que o barco sofreu uma avaria e uma outra embarcação local terá mesmo oferecido ajuda ao pescador, que este recusou.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Viana do Castelo, Luís Matias, esta segunda-feira foram empenhados "os mesmos meios de há três dias na operação de buscas, no mar, em terra e pelo ar, entre eles o NRP João Roby da Marinha Portuguesa, que será rendido pelo NRP Sines".

As buscas serão retomadas esta terça-feira cerca das 8 horas, já com "dispositivo mais reduzido".

Arisberto Guia, residente em Viana do Castelo, é um pescador popular na zona da Ribeira, conhecido por "Berto". Praticava habitualmente pesca lúdica.