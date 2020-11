"Tia Lina" acordou a pedir chocolates no dia em que faz 106 anos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:03 Facebook

Avelina Alves do Poço, natural de Afife, Viana do Castelo, festeja 106 anos de vida esta terça-feira.

Este ano, devido à pandemia de covid-19, a família não pôde fazer festa, mas o aniversário está a ser assinalado pelos familiares nas redes sociais. E a aniversariante começou o dia bem-disposta e a pedir guloseimas.

"Acordou a pedir chocolates, que ela chama lambetas", contou ao "Jornal de Notícias" Sofia Sampaio, neta da "Tia Lina das Catorras" como é conhecida a centenária na sua freguesia de Afife.

A idade já lhe afetou a mobilidade e um pouco da audição, mas não a vontade de conversas e, claro, de comer doces.

"A covid-19 deu-nos cabo do aniversário, mas, mesmo que as coisas não melhorem, no Natal vou lá vê-la, nem que tenha de me plastificar toda", diz Sofia, que também já assinalou o aniversário de Avelina com uma mensagem publicada na sua página de Facebook, esta terça-feira de manhã.

"Parabéns Avó Lina! Continua a desafiar o tempo, e hoje completa os 106...sim 106! Uma mulher coragem que de sorriso no rosto e olhos meigos nos revela diariamente lições verdadeiras", publicou, concluindo: "Hoje sou uma das netas mais vaidosas e muito orgulhosas de termos a nossa avó com esta idade".