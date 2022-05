Tiago Brandão Rodrigues é "padrinho" da romaria d'Agonia 2022

O ex-ministro da Educação, atual deputado na Assembleia da República, Tiago Brandão Rodrigues, vai assumir a presidência da Comissão de Honra da romaria em Honra de Nossa Senhora da Agonia de 2022. A função, que funciona como uma espécie de apadrinhamento da festa, já foi entregue noutras edições a figuras como a fadista Amália Rodrigues, o antigo embaixador Francisco Seixas da Costa e a artista plástica Joana Vasconcelos.

Brandão Rodrigues foi este ano o escolhido pelo Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, para ocupar o lugar de presidente da comissão de honra da romaria, que decorrerá de 17 a 21 de agosto. Segundo nota divulgada esta sexta-feira por aquela autarquia, trata-se do reconhecimento "pelo relevante trabalho que desempenhou enquanto governante". "Permitiu a Viana do Castelo receber diversos eventos, como por exemplo o Campeonato Nacional de Desporto Escolar a decorrer neste momento ou a apresentação pública em Viana do Castelo do Programa Europeu Erasmus+, por altura da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia", descreve o comunicado da Câmara, adiantando que "foi também graças ao apoio [do ex-ministro] que Viana do Castelo recebeu grandes investimentos na requalificação do parque escolar".

Enquanto ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, foi presença assídua nas festas de Viana, por vezes na companhia do primeiro-ministro António Costa e outros governantes, principalmente, na designada "noite dos tapetes", em que as gentes da ribeira saem à rua para atapetar o chão com sal colorido e flores para a procissão da Senhora d'Agonia passar no dia seguinte. Os trabalhos prolongam-se pela noite dentro, por vezes até ao nascer do dia, por entre o movimento de gente que ali se desloca para assistir e divertir-se nos bares e cafés.

O cartaz da romaria deste ano será divulgado a 26 de maio. De acordo com a "VianaFestas", foi escolhido entre 60 propostas que se apresentaram a concurso