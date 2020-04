Tornado ao largo de Viana surpreende população

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Alguns habitantes de Viana do Castelo foram surpreendidos, esta quinta-feira à tarde, com a imagem de um aparente tornado ao largo da cidade.

Segundo relatou ao JN António Santos, que fotografou o fenómeno da sua varanda com vista para o mar (imagem de destaque), em Monserrate, "o suposto tornado movia-se". "Vinha do lado de Esposende para Norte. Quando vi, eram cerca das seis e um quarto da tarde, e ainda durou bastante tempo. Formava-se e baixava para o mar e voltava a formar-se outra vez. Depois desapareceu", descreveu, referindo que outros residentes da zona também testemunharam o fenómeno. "Um vizinho contou ao telefone que viu e ficou assustado com receio que viesse para terra."

IPMA recebeu relatos

Ao "Jornal de Notícias", Ricardo Tavares, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), admitiu a possibilidade de ter-se tratado de um tornado, já que a ocorrência deste tipo de fenómenos, incluindo em terra, estava nas previsões para esta quinta-feira. "Hoje era um dia em que havia condições para a ocorrência deste tipo de fenómenos. No briefing da manhã com a Proteção Civil foi referido que isto poderia acontecer", contou. "No radar conseguimos ver que houve células que tiveram alguma rotação, mas se chegaram ao solo, só conseguimos saber através dos relatos que chegaram de fora", acrescentou. Ao IPMA, foram hoje reportadas avistamentos de tornados no mar em Sesimbra e Viana do Castelo: "É provável que tenha acontecido em mais do que um local por causa da instabilidade no mar ao largo do Minho".

O JN contactou a Capitania do Porto de Viana do Castelo e o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), mas nenhuma das entidades tinha tido conhecimento ou recebido qualquer alerta relacionado com a situação.