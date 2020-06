Trabalhador dos estaleiros de Viana em estado grave após ser atingido com água a ferver

Um trabalhador dos estaleiros navais da WestSea em Viana do Castelo sofreu queimaduras graves provocadas por água a ferver.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), a ocorrência foi registada as 14.07 horas. Adiantou que a vítima sofreu "queimaduras de primeiro e segundo graus na zona toráxica" e foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) de Viana do Castelo.

Prestaram socorro os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo com dois operacionais e uma viatura.

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente de trabalho.