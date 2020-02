Trabalhador morre em zona industrial de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:59 Facebook

Um trabalhador com 50 anos morreu esta terça-feira, após despiste da empilhadora que conduzia na zona indistrial de Lanheses, em Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, foi recebido um alerta, cerca das 11.56 horas, para um acidente de trabalho numa empresa de componentes plásticos para automóveis.

A vítima ficou "presa" no veículo e acabou por falecer no local. Prestaram socorro 13 operacionais com quatro veículos dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana, assim como a VMER e uma ambulância do hospital local.