Trabalhador morre esmagado entre duas carruagens na Linha do Minho

Um homem de 57 anos morreu esta madrugada, esmagado entre duas carruagens, quando se encontrava a trabalhar na Linha do Minho, junto à estação de Darque, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta para a ocorrência foi às 3.35 horas, tendo sido mobilizadas para o local equipas dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, SIV de Ponte de Lima, VMER de Viana do Castelo e GNR.

À chegada dos meios, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, mas acabou por falecer.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.