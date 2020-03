Hoje às 16:57 Facebook

A ​​​​​​​WestSea, subconcessionária dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), não autorizou a entrada nos estaleiros de trabalhadores com origem em Itália, seguindo recomendações da Direção-Geral de Saúde e do Governo.

Contactada pela agência Lusa, a fonte do grupo português escusou-se a adiantar mais informações sobre o caso dos trabalhadores que regressaram de Itália e, que terão de cumprir um período de isolamento profilático, como recomenda a DGS.

