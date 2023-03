Tradições pascais de Viana do Castelo regressam em pleno

Ao fim de três anos de restrições, devido à pandemia, as tradições pascais de Viana do Castelo regressam este ano em pleno, com compassos em todas as freguesias e iniciativas que atraem milhares de pessoas, como a Visita às Capelas da cidade, na Quinta-feira Santa, 6 de abril.

Um programa religioso, de lazer e animação para a época que se avizinha foi apresentado hoje pela Câmara, pela associação empresarial e pela Diocese de Viana do Castelo. "Páscoa Doce" contempla celebrações religiosas da Semana Santa, entre os dias 2 e 9, na maioria presididas pelo Bispo diocesano, D. João Lavrador.

Em paralelo, a iniciativa "Mesa da Páscoa - Feira das Iguarias da Páscoa", realizar-se-á pela primeira vez no centro da cidade (Praça da República), de 5 a 8 de abril, com a comercialização de produtos gastronómicos típicos desta quadra. No primeiro dia, a feira funcionará do meio-dia às 22 horas, e, nos dias seguintes, até sábado, o horário será alargado até à meia-noite. Vinte e cinco estabelecimentos de pastelaria vão promover, nesse período, a doçaria típica e adaptar os seus horários ao funcionamento do certame.

De volta, estará também a tradicional mesa dos três abades, que junta compassos de três freguesias, no no Largo das Neves, ao meio dia de segunda-feira de Páscoa.

"É uma quadra em que há um sentido pleno de festa, vivido pelas populações, não apenas na cidade, mas também nas aldeias do concelho. Nota-se esse espírito ainda muito arreigado", declarou o vereador da Cultura, Manuel Vitorino, referindo que, por isso, foi pensado um programa que alia o religioso ao profano, com vista a atrair visitantes à zona urbana e dinamizar o comércio e produtores locais. "Será um bom pretexto para as diferentes gerações, quer os avós, quer os pais e os netos, fruírem a cidade", disse.

Destaque para uma noite que habitualmente leva multidões a Viana do Castelo, com o roteiro religioso por 23 capelas e igrejas da zona urbana. Entre as 20 e as 24 horas de Quinta-feira Santa, manda a tradição que se visitem sete ou, pelo menos, um número impar de capelas.

Nesta Semana Santa, autarquia e associação empresarial de Viana do Castelo desafiam os visitantes a cumprir também um Roteiro Doce, idêntico ao da visita às capelas, mas com visita a pastelarias para provar "em número ímpar, os doces e as iguarias vianenses".

"Este ano há mais segurança e será um ano pleno na celebração do triduo pascal, vontando um bocadinho àquilo que era antigamente, antes da pandemia", afirmou o padre Armando Dias, pároco de Santa Maria Maior (Sé Catedral), que representou a Diocese na apresentação do programa da Semana Santa de Viana do Castelo. "As paróquias estão todas organizadas para haver compasso pascal. Custa um bocado a recomeçar, mas já temos sinais muito expressivos de adesão e de uma certa visibilidade da alegria e esperança. Para nós isso é reconfortante", acrescentou.