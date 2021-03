Tragédia no rio Lima: "Ele não queria ir ao rio e não deixou que o neto fosse"

Compadre de João e Leonor lembra o que antecedeu na tragédia no rio Lima, que matou um casal e uma filha. Criança de 10 anos não foi porque o avô disse que era perigoso.

Três corpos foram resgatados das águas do Lima, em Viana do Castelo, entre as 18.50 horas de segunda-feira e as 17.30 de terça-feira. Todos de uma família de Santa Marta de Portuzelo. Pai e mãe, de 75 e 73 anos, e uma filha, de 44, morreram no rio, após terem saído de barco para recolher lenha numa ínsua. Os cadáveres foram resgatados das águas em menos de 24 horas. Os dois primeiros na segunda-feira, com uma diferença de três horas, e o último, a septuagenária, na terça-feira ao fim da tarde.