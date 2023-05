Transações em Viana quintuplicaram no mês da romaria d'Agonia

As transações financeiras no concelho de Viana do Castelo em agosto de 2022, mês da romaria d'Agonia, quintuplicaram em comparação com os primeiros sete meses do ano.

Numa conferência de imprensa de divulgação dos resultados de um estudo de impacto económico das festas, o vice-presidente da câmara de Viana do Castelo, Manuel Vitorino, afirmou esta terça-feira, que aquele evento constituiu "um fator multiplicador" das transações por via eletrónica e em numerário.

"Em termos de transações por via eletrónica com cartão, estamos a falar, no mês de agosto, de 105,4 milhões euros. E de janeiro a agosto, estamos a falar de 322 a 400 milhões", indicou aquele responsável, referindo que nos sete meses anteriores à festa, "a média mensal de transações ronda 31 milhões", pelo que tendo em conta o número 105, 4 milhões de agosto, significa que "a romaria constitui um fator multiplicador de 3,38". E se a estas forem somadas as transações em numerário, as mesmas sobem para "cinco vezes mais" no mês das festas.

Manuel Vitorino declarou que, face a esta realidade, entende que "todos os empresários [do concelho] deveriam ter responsabilidade social e contribuir para as festas". Indicou ainda que os dados fornecidos pelo estudo vão permitir "melhorar" as festividades, nomeadamente, nas questões da mobilidade e estacionamento.

O estudo agora divulgado indica que o valor apurado de todas as operações efetuadas, no mês de agosto de 2022, no concelho de Viana do Castelo, "com cartões de todos os países em Alojamentos Turísticos, foi de 1 milhão 830 mil e 900 euros". E que, face a agosto de 2019, último ano de romaria antes da pandemia, "o número de dormidas aumentou 27,08 por cento".

De acordo com Margarete Costa, da empresa responsável pelo estudo de impacto económico da festa que decorreu entre 17 e 21 de agosto de 2022, com cerca de 1,250 milhões de visitantes, a maioria gastou em média "70 euros" nos cinco dias da festa.

"Cerca de 36,12 por cento dos visitantes gastaram em média 40 a 100 euros, o que dá em média 70, enquanto que 17, 2 por cento gastaram 200 euros, 14,86 por cento gastaram 30 euros, 9,27 por cento gastaram 250 euros, e 7,33 por cento gastaram até 500 euros", indicou Margarete Costa, resumindo: "Com base nestes valores, nós conseguimos fazer o cálculo médio de qual foi verdadeiramente o impacto. Temos aqui que 36,12 dos visitantes em 1,250 gastaram 70 euros em média e é esse o valor que temos de ter em consideração".

A mesma responsável, destacou que cerca de "66 por cento" dos visitantes d'Agonia em 2022 foram mulheres. "Foi mais significativo o público feminino", sublinhou, referindo que também foi possível perceber que a maioria do público, participa na romaria na companhia de "família e amigos", e apresenta como motivo da participação "as tradições e a própria festividade". Referiu também que, no que toca a hóspedes, foi possível aferir que se regista uma afluência "equiparada de portugueses e estrangeiros". "Em termos de procura estrangeira [a romaria d'Agonia] tem uma grande atratividade", frisou.

Revelou, de resto, que aquele estudo demonstra que o cortejo histórico e etnográfico, por norma realizado ao sábado, é o número festivo com maior envolvimento do visitante (27,05%), seguido dos tapetes de sal nas ruas da Ribeira (26,15%) e da procissão ao mar (20,42%).

No que toca a avaliação dos mesmos números festivos, obteve maior pontuação o Desfile da Mordomia, que tem por função inaugurar a romaria, com centenas de mulheres a desfilar trajadas pela cidade e apresentar os cumprimentos às autoridades civis e eclesiásticas. A noite da confecção dos tapetes na Ribeira e a procissão ao mar, são os seguintes mais apreciados.