Tripulação revoltada com confinamento de infetados e não infetados no mesmo pesqueiro

Ao nono dia de confinamento por causa de dois infetados com covid-19, a tripulação da embarcação de pesca "Nossa", atracada no porto de Viana do Castelo, começa a ficar impaciente. Revoltam-se com as autoridades de saúde, por os manter isolados, infetados e não infetados, num espaço exíguo "sem condições".

São nove homens no total, seis cidadãos indonésios e três portugueses, e desesperam por uma decisão que os liberte da situação que se arrasta desde dia 19 de dezembro. Os que deram negativo nos dois testes efetuados, terça e quinta-feira, temem o contágio.

"Está tudo bem a bordo, mas o que nós queremos é que nos digam alguma coisa e que retirem [da embarcação] ou uns ou outros. Que nos separem. Os que estão infetados dos que não estão", declarou esta segunda-feira o mestre do pesqueiro Luís Trocado de 45 anos, desabafando: "Estamos a 20 minutos de casa e acho que o que estamos a fazer aqui, também podíamos fazer em casa. Se nos dizem que se formos para casa podemos infetar alguém e temos dois testes negativos [já efetuados entretanto], os que estão aqui que deram positivo vão infetar quem?", lamentou, questionando: "No próximo teste, se alguém der positivo, ficamos aqui outra vez?".

Esta segunda-feira, um dos mais revoltados com a situação era o tio do mestre, Benjamim Santos, que foi forçado a celebrar 60 anos de vida confinado a bordo. "É um aniversário muito angustiado. Já estava preparado para passar aqui o Natal, os anos e o ano novo, mas não estava preparado para passar desta maneira", queixou-se, lamentando: "Já fizemos dois testes. Deram negativo. Então o que é que estamos aqui a fazer? O senhor Diretor-Geral da Saúde aqui do Norte está à espera que sejamos contaminados pelos outros".

Dois pescadores indonésios testaram positivo à covid-19, após um outro da mesma nacionalidade ter apresentado "sintomas severos" e ser evacuado de emergência por via aérea, no passado dia 18 de dezembro. O pesqueiro, pertencente ao armador António Cunha de Vila Praia de Âncora, encontrava-se no mar.