Tripulante de rebocador morre em queda ao rio Lima

Um tripulante de um rebocador do porto comercial de Viana do Castelo morreu, alegadamente após ter sofrido uma queda no rio Lima. Segundo o comandante da Capitania de Viana do Castelo, Rui Lampreia, trata-se de um homem com 59 anos, cujo corpo foi resgatado das águas por um familiar na zona de Darque.

"Tudo indica que terá sido uma queda do trabalhador ao sair do rebocador, porque estava ferido na cabeça, terá perdido os sentidos e caído à água", contou o comandante Rui Lampreia, referindo que "o alerta foi dado por um familiar às 1.15 horas para o patrão da Estação Salvavidas".

"Enviamos para o local dois tripulantes da Estação e dois agentes da Polícia Marítima. Quando chegamos ao local, o corpo já tinha sido removido por um familiar e confirmou-se o óbito no local", relatou ainda, acrescentando que, após diligências e autorização do Ministério Público, o cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.