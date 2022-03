Trocou o tear pela pesca para ajudar filhos com paralisia

Cecília, que fazia tapetes, trabalha no barco do marido à noite, em Viana, para levar Tiago e Renato à fisioterapia e a consultas durante o dia.

Cecília Abreu, de 36 anos, mãe de Tiago e Renato, com 17 e 12, resiste estoicamente aos enjoos que a fazem vomitar cada vez que vai pescar há quatro anos. As vicissitudes da vida no mar não são impedimento para exercer o ofício ao lado do marido, Ricardo Carneiro, pescador e dono de uma embarcação. Pelo contrário. A ajuda na pesca ao polvo à noite tornou-se uma "situação ideal" para a vida do casal, que reside em Castelo de Neiva, Viana do Castelo.

Durante o dia, enquanto Ricardo, de 40 anos, trata dos assuntos relacionados com a atividade do mar, a mulher trata da casa e apoia os dois filhos menores, ambos com paralisia cerebral, nas idas à fisioterapia e consultas recorrentes. Cecília diz que escolheu o mar, para onde saem às 3 da manhã e regressam às 10, "a pensar nas crianças".