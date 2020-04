Tuna de Veteranos de Viana do Castelo lança vídeo de apelo #ficaemcasa

Hoje às 17:28 Facebook

A Tuna de Veteranos de Viana do Castelo lançou o vídeo #ficaemcasa, com o objetivo de apelar a população a manter-se em casa.

"Desde o início da situação de confinamento pensamos fazer algo para dar ânimo a quem está em casa recolhido, com todas as implicações e consequências que a situação implica na vida das pessoas, ideia que de resto proliferou em larga escala por todas as áreas, desde o humor à música, ao nível amador ou profissional", revela a Tuna de Veteranos de Viana do Castelo.

