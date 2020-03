Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:56 Facebook

A Hinoportuna, Tuna Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), viu-se obrigada a cancelar o seu festival anual de tunas, que se realizava este fim-de-semana, mas não se conformou.

A partir de casa, os seus elementos comandaram um concurso nacional de tunas e no final ainda agradeceram com uma versão da canção "Havemos de ir a Viana", que foi celebrizada por Amália Rodrigues.

O evento online deu o primeiro prémio à Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra pelo maior número de "likes" na sua atuação.

Segundo a organização, o público aderiu ao "XX Lethes na net" (o nome original do festival é Lethes). "Recebemos os primeiros dados estatísticos de uma edição que, certamente, baterá recorde (sem considerar que é a primeira edição do tipo)", dizem.

"Registamos um alcance de 12850 cibernautas e cerca de 1200 espectadores, sem colocar em risco a sua saúde e a saúde pública", esceveream, este domingo os organizadores do evento.

Participaram as tunas de Medicina da Universidade de Coimbra, Universitária do Porto, Universitária do Instituto Superior Técnico, TAFDUP, Azeituna - Universidade do Minho e Estudantina Universitária de Coimbra.

"Como resultado desta magnifica edição, a Hinoportuna agradece a todas as tunas, grupos, espectadores e seguidores com uma mensagem de amor e esperança de voltar à nossa mui amada cidade e encher as ruas com o genuíno XX Lethes", escrevem os elementos da Hinoportuna, concluindo: "Porque se todos cumprirem a sua parte, Havemos de ir (brevemente) a Viana".