Tunas de todo o país em Viana do Castelo a 27 e 28 de março

A cidade de Viana do Castelo vai receber a 27 e 28 de março atuações de tunas de academias de todo o país. Será na edição comemorativa dos 20 anos do Lethes - Festival de Tunas Cidade de Viana do Castelo.

O evento prevê duas noites de espetáculos no Centro Cultural da cidade, com a participação de tunas de Braga, Porto, Coimbra e Lisboa. E também das tunas de Veteranos de Viana do Castelo, Feminina do Instituto Politécnico de Viana (Tunice) e Hinoportuna (tuna organizadora pertencente ao Politécnico vianense).

Convidados para atuar foram ainda o Grupo folclórico das Lavradeiras da Meadela e a Associação Musical Banda Filarmónica de Vila Nova de Anha. O festival inclui um concurso de tunas em que participarão seis tunas: de Medicina da Universidade (TMUC), de Ciências da UMinho (Azeituna), da Universidade do Porto (TUP), Estudantina da Universidade de Coimbra (EUC), Académica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (TAFDUP) e Universitária do Instituto Técnico (Tuist).

Para comemorar o evento será ainda realizada uma exposição sobre os seus 20 anos de existência. Durante o certame, os tunos atuarão também durante o dia de improviso nas ruas da cidade.