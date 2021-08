Turistas fazem quilómetros para trazer cães a banhos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:41 Facebook

Sete zonas balneares não concessionadas na costa portuguesa dedicadas a banhistas de quatro patas. Este ano, surgiu uma nova praia experimental em Odemira.

Alicia Dompablo e Santos de la Fuente, percorreram quase 500 quilómetros desde Valladolid (Espanha) até Viana do Castelo, para passar o dia com os seus quatro cães na Praia do Coral, situada às portas da cidade. É o segundo ano que o fazem, animados com a ideia de ter uma zona balnear onde as cadelas Tria, Tróia, Tati e Loba possam andar ao ar livre, brincar e banhar-se sem incomodar os banhistas.

Em Portugal, o acesso de cães às praias concessionadas é interdito durante a época balnear, exceto no caso dos cães de assistência. E aquela é uma das sete praias na costa portuguesa destinadas a uso canino, juntamente com as praias dos Pescadores (Oeiras), das Amoreiras (Torres Vedras), do Porto da Areia Norte (Peniche), Suave Mar e da Ramalha Sul (ambas em Esposende). Nesta época balnear, o país ganhou mais uma em regime experimental, na foz do rio Mira, no concelho de Odemira. (ler caixilho).