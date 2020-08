Última missa campal para celebrar a Senhora d'Agonia em Viana

Uma Eucaristia Solene, junto ao Santuário de Nossa Senhora d'Agonia, marcou, este domingo de manhã, um dos últimos e poucos momentos do programa restrito das festas de Viana do Castelo.

Foi a segunda e última missa campal, celebrada pelo Bispo da Diocese, D. Anacleto Oliveira, com cerca de 800 cadeiras disponíveis para os fiéis. A primeira tinha decorrido na passada quinta-feira, dia da padroeira, e praticamente enchido o recinto. Este domingo mais de metade das cadeiras ficaram vazias.

Nos moldes habituais, hoje realizar-se-ia a Procissão Solene, a Festa do Traje e a tradicional Serenata, fogo-de-artifício na ponte Eiffel e no rio Lima. A Comissão de Festas publicará nas suas redes sociais, como já fez nos últimos dias, vídeos para assinalar aqueles números marcantes da Romaria d'Agonia.

Além da eucaristia, no formato presencial, ainda hoje decorrerá à noite, a apresentação do livro "Festa do Traje" de Hermenegildo Viana no Museu do Traje, na Praça da República. E deverá também acontecer "um pequeno momento de fogo-de-artifício, para encerrar as festas".