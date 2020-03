Um infetado e vários casos suspeitos em três lares do Alto Minho

Uma mulher com 80 anos, utente de um lar em Darque, Viana do Castelo, que no domingo deu entrada no serviço de urgência do hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), deu positivo para Covid-19. Será o primeiro caso a surgir em estruturas de acolhimento de terceira idade na região do Alto Minho.

Entretanto, esta segunda-feira, uma mulher com cerca de 70 anos, utente de um lar em Vila Franca, também em Viana do Castelo, foi transportada, cerca das 16 horas, para o hospital da ULSAM com sintomas de infeção pelo novo coronavírus.

Outros dois utentes de um lar em Arcozelo, Ponte de Lima, terão sido transportados por suspeita de infeção. Um lar em Grade, Arcos de Valdevez, está também com um eventual foco de Covid-19, com suspeita de haver dois idosos e uma funcionária, infetados. Aguardam-se resultados de análises. A instituição, que também inclui Centro de Dia, acolhe perto de meia centena de utentes.