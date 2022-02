Um milhão de euros para promover "um bom caminho" de Santiago pela costa

A primeira ação promocional do caminho português de Santiago pela costa, pós-certificação, foi realizada esta quarta-feira, inaugurando um pacote de um milhão de euros destinado a promoção interna e externa, e melhoria do percurso e da sinalética.

Uma comitiva integrando representantes do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), do Turismo da Galiza e dos municípios atravessados pelo caminho percorreu o traçado de autocarro e em pequenos troços a pé, para lhe dar visibilidade, num dia marcado pelo luto do outro lado da fronteira pela morte de "18 espanhóis" no naufrágio de um pesqueiro galego na Terranova, esta terça-feira.

A ação começou na Sé do Porto, parou na igreja dedicada a S. Tiago, mais antiga em Portugal, localizada em Castelo de Neiva, no concelho de Viana do Castelo, e em Caminha, onde autarcas e responsáveis do Turismo na região Norte e galega caminharam pela Rua Direita, que faz parte do traçado no casco histórico da vila. E terminou em Valença do Minho, com a travessia a pé da velha ponte metálica que faz a ligação a Tui já na Galiza.

"Vamos arrancar com um milhão de euros, uma verba partilhada entre municípios e Turismo do Porto e Norte de Portugal, a promoção deste caminho da costa, do caminho do interior e também já de um terceiro caminho, que é o central e que está em fase final de certificação", declarou o Presidente do TPNP, Luís Pedro Martins, que assinalou esta quarta-feira como "um dia de celebração da certificação" do caminho português da costa. O investimento na promoção está direcionado para países como a Alemanha, EUA e Brasil, que "são muito fortes nos caminhos de Santiago".

Nava Castro, diretora do Turismo da Galiza, evidenciou a rapidez do processo de certificação iniciado há três anos e a necessidade de "continuar a mimar o caminho", com a melhoria da sinalética e infraestruturas, assim como a hospitalidade nos alojamentos. "O Caminho de Santiago é uma referência internacional. Onde quer que vamos, o caminho já foi percorrido. Há peregrinos de todas as nacionalidades, falamos de até 180 nacionalidades", sublinhou.

"A verdade é que estamos hoje a fazer aqui o bom caminho, que nos leva à unidade e sermos mais fortes e competitivos, e sobretudo honrar o passado e os milhares de homens e mulheres que por aqui passaram", disse o autarca de Caminha, Miguel Alves, que antes considerou que a certificação "permite-nos estar juntos do ponto de vista formal e chegar a um conjunto de pessoas de todo o Mundo que querem conhecer o caminho e poder chegar a financiamento para melhorar o caminho e a sua promoção".

Em Viana do Castelo, o Presidente da Câmara, Luís Nobre, louvou o trabalho desenvolvido até agora "pelo municípios e pelo movimento associativo", em prol "do desenvolvimento e visibilidade do traçado, e do apoio aos peregrinos". "Esse trabalho merecia essa distinção [da certificação]", disse.