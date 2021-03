Um morto e dois desaparecidos em naufrágio no rio Lima

Uma mulher de 45 anos foi encontrada sem vida e os pais, com idades a rondar dos 70 anos, estão desaparecidos, após naufrágio de uma embarcação no ​​​​​​​rio Lima, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.

Segundo informação avançada por António Cruz, comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana, que, em conjunto com a corporação de Voluntários, estão a dar apoio aos meios de busca no local, o casal e a filha terão atravessado o rio para ir buscar lenha à freguesia de Vila Franca, onde foram abatidas árvores, e acabaram por naufragar.

As buscas estão a decorrer, tendo sido encontrado o corpo da filha junto a uma zona conhecida por embarcadouro do Pinheiro.

O alerta foi dado às 19.23 horas, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana.