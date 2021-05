Um morto em despiste na Nacional 203 em Viana do Castelo

Um homem, condutor de um veículo ligeiro, morreu num despiste seguido de colisão contra um camião, cerca das 13 horas desta sexta-feira, na Estrada Nacional 203, em Geraz do Lima, Deão, Viana do Castelo.

O óbito foi confirmado por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, que adiantou ainda que o condutor do pesado ficou com ferimentos ligeiros.

Pelas 14.20 horas, a via estava cortada ao trânsito. À mesma hora, no local estavam 15 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, INEM e GNR.