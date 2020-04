Uma morte e três infetados na Misericórdia de Viana do Castelo

O Lar de Santiago, pertencente à Santa Misericórdia de Viana do Castelo, registou um óbito e tem três casos confirmados de Covid-19.

A morte de uma idosa foi confirmada esta quinta-feira por fonte ligada àquela valência. Com cerca de 50 utentes, o lar debate-se com falta de pessoal e de recursos, tendo ontem publicado nas redes sociais anúncios de emprego a pedir funcionários. A instituição terá hoje recusado admitir o regresso às instalações do lar de uma outra idosa infetada que se encontra internada no hospital de Viana do Castelo. E está a contactar os familiares para levarem os seus idosos para casa.

A família de uma utente daquela valência, com 74 anos, contou ao Jornal de Notícias que foi esta quinta-feira contactada pelos responsáveis do lar. "Disseram-nos que têm quatro pessoas infetadas, dois utentes e dois funcionários, e que estão a contactar os familiares para irem buscar o quanto antes os idosos que não estão infetados", afirmou um genro da utente, que pediu para não ser identificado, referindo: "Eu e a minha mulher vivemos num T2 no Porto, temos dois filhos e não temos condições de receber a minha sogra, que teria de ficar em isolamento".

O JN tem tentado contactar a Provedora da Santa Casa da Misericórdia, Luísa Novo, mas sem êxito até ao momento.