Unidade móvel continua a levar cuidados de saúde às freguesias de Viana do Castelo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, aprovou, esta terça-feira, um apoio de continuidade à implementação de uma Unidade Móvel de Saúde, para prestação de cuidados às populações daquele concelho em 2023.

Em reunião do executivo, a autarquia deliberou apoiar com cinco mil euros por mês, o serviço que se desloca às freguesias de segunda a sexta-feira, de acordo com uma calendarização anual.

E que, por via de um protocolo com o Centro Humanitário do Alto Minho (Cruz Vermelha), assegura "uma resposta direta no âmbito da prestação de cuidados de saúde à população em geral e, em particular, a idosos na sua área de residência".

De acordo com a proposta aprovada pelo executivo, liderado por Luís Nobre (PS), a Unidade Móvel de Saúde, criada em dezembro de 2020, já efetuou "5057 atendimentos, a 1268 munícipes, em 24 freguesias do concelho". São abrangidas pelo serviço de cuidados de saúde primários, prestado por uma equipa multidisciplinar, Afife, Areosa, Cardielos, Carreço, Carvoeiro, Deão, Freixieiro Soutelo, Mazarefes, Meixedo, Montaria, Moreira Geraz Lima, Mujães, Nogueira, Outeiro, Perre, Santa Leocádia Geraz Lima, S. Romão de Neiva, Serreleis, Torre, Vila Fria, Vila Mou, Vila Nova Anha, Vila Punhe e Vilar Murteda.