Unidade Móvel leva saúde e carinho às aldeias de Viana

Equipa de enfermagem desloca-se numa carrinha para prestar cuidados primários. Desde dezembro de 2020, já fez mais de cinco mil atendimentos.

Etelvina Domingues, de 81 anos, foi a primeira a chegar, acompanhada pela "amiga e vizinha" Maria Vieira, de 65, ao lugar do Souto, na aldeia de Montaria, para ser atendida na Unidade Móvel de Saúde de Viana do Castelo. Um serviço promovido pela Câmara Municipal, em parceria com a Cruz Vermelha (Centro Humanitário do Alto Minho), desde dezembro de 2020. E que continua na estrada, tendo sido reforçado este ano com mais apoio, para contentamento da população mais idosa.

O rosto afogueado e risonho de Etelvina sobressai do lenço preto, que lhe rodeia a cabeça. Maria pergunta: "Como é, "Telvina", queres ir primeiro?". Mas a viúva [há seis meses] de bochechas rosadas, responde-lhe: "Não, vai tu".