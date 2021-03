Vacinação em Viana avança para os professores com primeira fase quase concluída

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro de Vacinação de Viana do Castelo, instalado no Pavilhão Desportivo da Meadela, abriu as portas este sábado à tarde a 631 docentes e não docentes convocados para tomar a vacina da AstraZeneca.

A ação decorreu numa altura em que a primeira fase de inoculação de maiores de 80 anos e de 50 com doenças associadas está prestes as ser concluída. Este sábado, a vacinação arrancou cerca das 14.30 horas e deverá decorrer, pelo menos, até às 20 horas.

Até ao momento não há registo de reações à vacina a assinalar, a não ser "alguns episódios relacionados com ansiedade" dos inoculados, segundo os profissionais de saúde responsáveis pela coordenação no espaço.

"Pensamos que durante o mês de março, ficará praticamente concluída a vacinação dos maiores de 80 e do grupo das doenças associadas dos 50 aos 79 anos. Temos um número residual de pessoas que vão dizendo que fica para mais tarde. Fecharemos a primeira toma e já temos muitos idosos que têm a segunda dose feita", declarou a enfermeira Filomena Oliveira, que fez "um balanço muito positivo" do processo de inoculação iniciado no final do mês de fevereiro em Viana do Castelo.

O número de professores e não docentes convocados para este sábado era inicialmente de perto de 900, mas acabou por sofrer um redução significativa. Segundo a enfermeira Filomena Oliveira, deverá haver uma segunda convocatória para "o fim de semana de 11 e 12 de abril".

Liliana Silva, não docente, foi das primeiras a tomar a vacina. Sem medo. "Já sabíamos que íamos tomar a AstraZeneca e já vínhamos todos preparados. Não tinha receio. Nunca pensei muito nisso. Os casos de insucesso são muito pequenos, comparados com o números de vacinas que foi administrado, por usso nunca me preocupei muito com isso", disse.