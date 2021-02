Vacinação em Viana começa para a semana com direito a poesia

Os habitantes de Viana do Castelo maiores de 80 anos e de 50 com saúde débil, deverão começar a ser convocados na próxima semana para serem vacinados contra a covid-19.

A vacinação decorrerá no pavilhão desportivo de Meadela, num processo que envolve a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia.

A população será convocada através dos Centros de Saúde e as autarquias terão acesso às listagens dos 10180 convocados para articular transporte, se necessário, e apoiar na comunicação. Os utentes terão ainda direito a poemas de Pedro Homem de Mello inscritos nas paredes das boxes individuais de vacinação, como forma de aligeirar o momento.

Segundo o vereador da Saúde Ricardo Rego, o Centro de Vacinação de Viana do Castelo "está capacitado para administrar 800 vacinas por dia", mas o início do processo de vacinação, previsto para a próxima semana, ainda não tem dia marcado devido à incerteza quanto ao número de vacinas disponíveis.

Sábado serão vacinados bombeiros voluntários e sapadores e militares da GNR de Viana do Castelo.