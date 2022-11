Veleiro afunda após interação com orcas ao largo de Viana do Castelo

Um veleiro de bandeira francesa, onde seguiam quatro homens com idades à volta de 40 anos, afundou esta terça-feira, após uma interação com orcas, ao largo de Viana do Castelo.

Segundo o Comandante da Capitania do porto de Viana do Castelo, Rui Lampreia, o naufrágio ocorreu a cerca de 14 milhas náuticas (aproximadamente 25 quilómetros) da costa, mas os tripulantes foram resgatados a tempo por uma outra embarcação que se encontrava nas proximidades.

"Houve uma interação com orcas e pouco depois começou a entrar água a bordo", afirmou o Comandante Rui Lampreia, adiantando que os quatro homens foram salvos por um veleiro de bandeira sueca e não precisaram de assistência médica. Seguiram entretanto viagem a bordo daquela embarcaram para a Póvoa de Varzim.

PUB

O alerta para o caso foi recebido pelas 12.05 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa). Para o local foram mobilizada equipa da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, que quando chegou ao local ainda assistiu ao naufrágio do veleiro francês e procedeu depois à recolha de destroços.

De acordo com o Comandante Rui Lampreia, este foi o primeiro afundamento de uma embarcação ao largo de Viana do Castelo alegadamente relacionado com uma interação com orcas, sendo que têm ocorrido outros casos na Costa Vicentina e Algarve. "Os skipers são desaconselhados a reagir às brincadeiras das orcas, porque ao fazê-lo a tendência é que elas, por curiosidade, se aproximem das embarcações", comentou.