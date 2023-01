Ventríloquo não desiste de sonhar com quinta pedagógica no Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:27 Facebook

Ricardo Marques, de 60 anos, dá vida ao boneco "Tonico". Luta contra doença oncológica e quer lançar projeto.

Os bonecos ganham vida na mão de Ricardo Marques, de 60 anos. Ventríloquo desde o começo da adolescência, admirador de José Freixo e do seu pato "Donaltim", começou a treinar sozinho às escondidas. Um dia, com 16 anos, surpreendeu família e amigos com um espetáculo, usando um peluche esventrado [para poder encaixar a mão], a que chamou "Tonico", inspirado numa personagem de novela brasileira.

Começou a dizer piadas e a fazer rir, em parceria com o seu boneco, primeiro em festas de Natal, depois para ajudar nas obras da igreja de Ermesinde, onde morava. Mais tarde, fez espetáculos profissionais. Por volta dos 20 anos parou, dedicou-se à área comercial como sustento, mas já perto dos 40 voltou para nunca mais parar. E nem a doença oncológica, diagnosticada em 2019 e contra a qual continua a lutar, o travou. Nem a ele, nem a Sónia Oliveira a sua mulher e "maior fã", nem ao projeto comum que acalentam com sorrisos cheios de esperança: criar uma quinta pedagógica, no meio da natureza, no Minho.