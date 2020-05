Vereadora da Cultura de Viana do Castelo renuncia ao cargo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:29 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou, esta quarta-feira de manhã, a renúncia ao cargo da vereadora da Cultura, Maria José Guerreiro (PS), e a sua substituição pelo até agora chefe de gabinete, Ricardo Rego.

A saída do executivo de Maria José Guerreiro não foi justificada pela autarquia, mas acontece cerca de um mês depois de ser tornado público que a Câmara assinou dois contratos, na primeira quinzena de abril, para organização de eventos de música e gastronomia a realizar durante o verão, em plena pandemia.

Um contrato foi adjudicado por 74 500 mil euros à empresa "Probability Makers", para organização e apoio a eventos de gastronomia, e outro por 58 mil à "Sons em Trânsito", para organização de três concertos no Centro Cultural de Viana do Castelo. No total, foram adjudicados por ajuste direto concertos e arraiais gastronómicos no montante de "132 500 mil euros (162 975 mil euros com IVA)".

O caso terá gerado mal estar no seio do executivo. O JN tentou contatar a vereadora demissionária e o presidente da Câmara, José Maria Costa, mas ambos estão incontactáveis.

Em comunicado entretanto divulgado, a Autarquia confirma que "foi aceite o pedido de renúncia ao cargo" e que a vereadora de Maria José Guerreiro, que esteve à frente dos pelouros do Turismo, Educação e Cultura durante 11 anos, "alegou razões pessoais para apresentar a renúncia". A professora de profissão "será substituída pelo atual chefe de gabinete do presidente da Câmara, Ricardo Rego", acrescenta a nota, detalhando que o novo vereador, ex-diretor do Serviço Hoteleiro e Apoio Geral na ULSAM, é formado em Psicologia, com especializações em Gestão das Organizações e em Gestão Pública.

PSD questionou Câmara

Depois de os contratos terem sido divulgados, numa altura em que a Câmara decretou que estão suspensos todos os eventos em locais públicos ou privados e que o Centro Cultural da cidade está transformado num hospital de retaguarda para resposta à pandemia, o PSD questionou se a Autarquia "vai proceder à liquidação dos contratos mesmo que estes não sejam executados dentro dos prazos legais". E considerou "no mínimo ofensivo" o investimento num arraial gastronómico "numa altura em que toda a restauração se encontra numa luta pela sobrevivência".

A Câmara de Viana reagiu declarando que está "a cumprir todas as orientações das autoridades de saúde" e que "toda a programação no Centro Cultural da cidade prevista até dezembro" está suspensa. Confirmou a contratação "de três concertos inicialmente previstos para o Centro Cultural e que, devido à situação de pandemia, foram adiados e serão reagendados assim que seja possível". Quanto ao "Festival do doce", que estava "previsto para abril", será também reagendado, integrando também os municípios de Braga e Guimarães, por via de "uma candidatura da MINHO IN, que cumpre normas com prazos estabelecidos".